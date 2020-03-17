"Не выходите из дома": игрок "Барселоны" обратился к фанатам

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес обратился к своим подписчикам в Instagram. Ранее мы рассказывали, что у одноклубника Роналду обнаружили коронавирус – игрок находится в изоляции.

"Всем привет. Крепко всех обнимаю из своего дома в Барселоне и желаю много сил всем людям, которые борются с вирусом. Мы все очень переживаем. Мы должны понимать, что в наших силах улучшить ситуацию. Если мы позаботимся по себе, то тем самым позаботимся о соседях и всем населении, тысячах людей, которые страдают от вируса. Болезнь зацепила многие страны, случаи были зафиксированы и в Уругвае. Нам обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорят. Необходимо следить за гигиеной, это очень важно. Если мы все сможем противостоять вирусу, то сможем продолжать наслаждаться жизнью с семьей и друзьями. Крепко всех обнимаю. Не выходите из дома", – сказал Суарес.

INSTAGRAM

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

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