Не забивал только Украине: смотрите все голы Криштиану Роналду в отборе Евро-2020

Роналду против Украины / Фото: Getty Images

Украина является уникальной командой в группе В отбора на Евро-2020. Сборная, возглавляемая Андреем Шевченко, остается единственной, кому Криштиану Роналду не забивал в нынешней квалификации. От пятикратного обладателя "Золотого мяча" досталось всем – Люксембургу, Литве, Сербии, только не Украине, которая намерена сохранить свои ворота заколдованными для Кришти и в сегодняшнем поединке на НСК "Олимпийский". Онлайн матча Украина – Португалия 14 октября смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Накануне Шевченко рассказал, как сборная Украины будет играть против Роналду в понедельник. Коуч "сине-желтых" намерен и сегодня оставить Криштиану на голодном пайке: "Мы не играем против него персонально, но когда он приближается к нашей штрафной, мы не даем ему пространство. Потому что он фантастически использует моменты в штрафной, находит сам пространство. Нашим защитникам важно не давать ему это делать", – настраивает своих подопечных Андрей Шевченко.

Смотрите все голы Роналду в отборе Евро-2020

Криштиану Роналду / Фото: Reuters Реклама

7 сентября. Сербия – Португалия – 2:4

Криштиану Роналду – один гол

10 сентября. Литва – Португалия – 1:5

Криштиану Роналду – четыре гола

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11 октября. Португалия – Люксембург – 3:0

Криштиану Роналду – один гол

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Как мы писали ранее, Криштиану еще накануне матча с Украиной отличился – Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. Дело в том, что форвард "Ювентуса" тренировался на "Олимпийском", не сняв с левого уха сережку, что было чревато серьезной травмой, стоило ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться. Выйти в таком виде на поединок с украинцами судья Кришти точно не позволит.

Также сообщалось, что Роналду забьет, но Шева уже сегодня выйдет на Евро: обнародованы главные прогнозы на матч Украина – Португалия. Аналитики дают 55 процентов на то, что по итогам битвы с Криштиану 14 октября украинцы пройдут на чемпионат Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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