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Не захотел полировать лавочку рядом с Гвардиолой: бывшая звезда "МанСити" отказался от места в штабе Пепа

30 мая, 15:13

Елена Павлова Елена Павлова

Бельгийский защитник хочет вложить деньги в "Андерлехт"

Играющий тренер и капитан "Андерлехта" Венсан Компани не захотел возвращаться в английский "Манчестер Сити", чтобы протирать лавочку рядом с Хосепом Гвардиолой. По информации DH Les Sports, главный тренер "горожан" Гвардиола приглашал экс-капитана команды войти в свой тренерский штаб после ухода Микеля Артеты в "Арсенал".

Однако Компани отклонил предложение испанского специалиста. Футболист хотел бы отработать до конца свой контракт с "пурпурно-белыми", который истекает в 2022 году. Кроме того, Венсан планирует инвестировать в "Андерлехт" собственные средства и стать акционером клуба.

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Напомним, что Компани выступал за "Манчестер Сити" в течение 11 лет. В составе "горожан" бельгийский защитник провел 360 матчей, забил 20 голов. В качестве игрока "Сити" он стал четырехкратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, дважды – Кубок Англии. Ранее бельгиец, которому в апреле исполнилось 33 года, защищал цвета бельгийского "Андерлехта" и немецкого "Гамбурга".

Венсан Компани и Александр Зинченко

Венсан Компани и Александр Зинченко / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

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Сразу после ухода Компани из "МанСити" год назад бельгийский "Андерлехт" объявил о его возвращении в клуб. Защитник подписал с бывшей командой контракт сроком на три года. "На три сезона возьму на себя роль игрока-менеджера в "Андерлехте", – написал тогда 33-летний Компани.

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Смотрите, как Компани забивал за "Манчестер Сити":

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тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Андерлехт Венсан Компани

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