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Не Зинченко и не Ярмоленко: лучший снайпер сборной Украины рассказал, кто в команде самый сильный

21 ноября, 21:33

Он был звездой Евро-2012 - Роман Яремчук назвал ключевую фигуру в кадровой обойме "сине-желтых"

Шевченко и Яремчук

Шевченко и Яремчук / Фото: Getty Images

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Перед жеребьевкой финальной части Евро-2020 для сборной Украины, которая пройдет 30 ноября, форвард "сине-желтых" Роман Яремчук подвел итоги отборочного турнира. В частности, нападающий ответил на вопрос, кто в национальной команде – самый сильный футболист.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

"Самый сильный футболист сборной Украины в этой квалификации? Я не буду выделять одного. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко – совсем другая команда. Так что самый сильный – Шевченко как тренер. Это его заслуга", – заявил, оценивая выход на Евро-2020, Роман Яремчук

Отметим, что именно Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе Евро. "Буйвол", как называют игрока бельгийского клуба Романа – "Гента", отметился четырьмя голами, обойдя в списке снайперов "сине-желтых" в квалификации Цыганкова и Малиновского.

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Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Facebook

"Если говорить в целом об отборе, то оценил бы его очень позитивно. Тяжело подобрать одно слово. Прогрессивно. Хорошо прошли отбор, но гостевой матч с Сербией оставил неприятный осадок. Хочется в каждом матче прогрессировать, но в Белграде мы этого не увидели, – продолжает Роман Яремчук. – Если на Евро будет такая же ситуация – будет очень плохо. Надо готовиться и работать для хорошей игры"

Обзор матча Сербия – Украина (2:2) с голом Яремчука

Как сообщалось ранее, динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Роман Яремчук

Источник: Трендец

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