Не золотом единым: молодежная сборная Украины получила за победный ЧМ еще две серебряные награды

Сергею Булеце достался "Серебряный мяч", а Даниилу Сикану вручили "Серебряную бутсу"

Сергей Булеца. Фото: Reuters

Игроки сборной Украины U20 Сергей Булеца и Даниил Сикан получили индивидуальные награды по итогам молодежного чемпионата мира по футболу, завершившегося в Польше. Полузащитник "Динамо" Булеца, отличившийся на мундиале 3 голами и 2 ассистами, получил "Серебряный мяч" турнира, уступив звание лучшего игрока соревнований лишь корейцу Ли Кан Ину.

Даниил Сикан. Фото – Reuters

Между тем форвард Даниил Сикан, принадлежащий "Шахтеру", получил "Серебряную бутсу" в бомбардирской номинации. На счету Даниила – 4 мяча на турнире, это второй показатель после норвежца Эрлинга Холанда, который все девять своих голов на ЧМ забил в одном матче против Гондураса (12:0) на групповом этапе.

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Напомним, что украинец Андрей Лунин был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира. Награду в виде золотой перчатки вратарь "Реала" получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Как сообщалось ранее, наставник сборной U20 Александр Петраков раскрыл секрет выигрыша ЧМ. Напомним, до заключительного матча на турнире в Польше лучшим бомбардиром украинцев с 4 голами был Даниил Сикан, однако в финале с корейцами Петраков неожиданно доверил место в стартовом составе Владиславу Супряге, чей дубль и поспособствовал волевой победе "сине-желтых" над азиатами. "В футболе никто не отменял чуйку. Когда-то слышали это слово?" – отметил свою интуицию Петраков.

Напомним, в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Не золотом единым: молодежная сборная Украины получила за победный ЧМ еще две серебряные награды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"