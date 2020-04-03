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"Небо снова золотое": знаменитый вратарь провел первую тренировку после страшной борьбы с коронавирусом

3 апреля, 11:00

Богдан Юрков

Чемпион Европы испанец Пепе Рейна вернулся на ворота - пока что на площадке возле своего дома

Знаменитый испанский вратарь Пепе Рейна, переболевший COVID-19, провел первую тренировку после коронавируса. Видео занятия 37-летний голкипер, дважды становившийся чемпионом Европы и один раз чемпионом мира, показал у себя в Twitter.

Видео Пепе Рейна сопроводил подписью: "Когда заканчивается гроза… Небо становится золотым от солнца. Я готов к борьбе. Взбодритесь и будьте готовы дать бой коронавирусу. Спасибо за слова поддержки, которые вы мне прислали".

Ранее, рассказывая о своей борьбе с коронавирусом, Пепе Рейна говорил: "Самым трудным моментом были 25 минут, когда у меня кончился кислород. Это были самые худшие мгновения в моей жизни. Бесконечные минуты страха, мне казалось, будто у меня внезапно перехватило горло и я не мог нормально дышать".

Пепе Рейна

Пепе Рейна / Фото: Getty Images

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Напомним, в январе вратарь "Милана" Пепе Рейна вернулся в Англию, где играл за "Ливерпуль" с 2005 по 2013 год. 37-летний испанец перебрался в "Астон Виллу", с которой заключил договор аренды до конца сезона.

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чемпионат Англии Астон Вилла коронавирус Пепе Рейна

Источник: Сегодня|Спорт

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