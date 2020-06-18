Небывалое фиаско Роналду: видео серии пенальти в финале Кубка Италии "Наполи" – "Ювентус"

Знаменитый португальский форвард "Ювентуса" впервые в своей карьере проиграл два финала подряд

Ужасный выход из карантина для Криштиану Роналду. В финале Кубка Италии, состоявшемся в Риме при пустых трибунах, "Ювентус" проиграл в серии пенальти "Наполи" 2:4 после того, как игровое время завершилось вничью 0:0.

При этом в серии пенальти до знаменитого форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду даже не дошла очередь наносить удар из-за осечек его партнеров Дибалы и Данило, запоровших первые два 11-метровых.

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Таким образом 35-летний Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд. До этого его "Ювентус" уступил "Лацио" (1:3) в матче за Суперкубок Италии.

Обзор матча Ювентус – Наполи

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Ювентус – Наполи – 0:0 (по пенальти – 2:4)

Серия пенальти

Дибала (0:0 – вратарь) – Инсинье (0:1)

Данило (0:1 – выше ворот) – Политано (0:2)

Бонуччи (1:2) – Максимович (1:3)

Рэмзи (2:3) – Милик (2:4)

Ювентус: Буффон – Куадрадо (Рэмси, 85), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич (Бернардески, 73), Матюиди – Дибала, Роналду, Коста (Данило, 64)

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Хисай, 81) – Руис (Аллан, 80), Демме, Зьелински (Эльмас, 87) – Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: Бонуччи, Дибала – Руи

"Ювентус", Дибала и Роналду / Фото: Reuters

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"Наполи" завоевал Кубок Италии в шестой раз в истории. При этом в предыдущий раз неаполитанцы поднимали трофей над головой в 2014 году. "Ювентус" же проиграл свой шестой финал, но при этом рекордные 13 раз побеждал в Кубке.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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