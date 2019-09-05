Небывалый ажиотаж: "Шахтер" сообщил, сколько продано билетов на матч против "Манчестер Сити"

"Шахтер" примет "Манчестер Сити" в Харькове 18 сентября. Фото shakhtar.com

В среду, 18-го сентября, донецкий "Шахтер" примет "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее клуб провел товарищескую встречу с "Колосом".

Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист", который вмещает в себя 40 003 зрителя. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Как сообщает пресс-служба Шахтера, на поединок против "горожан" уже продано более 15 тысяч билетов. Отметим, что стоимость билетов составляет от 150 до 11 000 гривен.

Кстати, после завершения шести туров Премьер-лиги коэффициент на чемпионство "Динамо" просел с 1.95, каким он был перед стартом сезона, до 5.80. В свою очередь котировки на то, что золотые медали в четвертый раз кряду завоюет "Шахтер", выросли с 1.75 до 1.11.

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал дебютный матч Евгения Коноплянки за "горняков" с "Колосом".Напомним, Коноплянка в этом спарринге провел на поле 45 минут. Первыйпоединок дончан со звездным украинцем в составе завершился вничью – 1:1.

Смотрите, как Коноплянка забивал за сборную Украины в ворота сербов:

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