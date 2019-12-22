Неделя экзотического отдыха: чем делились украинские футболисты и их спутницы в Instagram

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На прошлых выходных завершилась первая часть чемпионата Украины. После заключительного поединка 2019 года футболисты вместе со своими половинками отправились набираться сил в теплые края. И если наши игроки не особо любят публичность, их возлюбленные с удовольствием хвастаются впечатлениями от отдыха в экзотических странах.

Предлагаем посмотреть, чем же делились в течение недели звезды украинского футбола и их спутницы. Мы брали во внимание не только игроков из Премьер-лиги, но и выступающих за рубежом.

Игроки "Шахтера" Виктор Коваленко, Давид Хочолава и Алексей Шевченко отправились покорять Бали. Там футболисты попробовали себя в роли серфингистов.

После триумфа в чемпионате Беларуси Артем Милевский на несколько дней заехал погостить в Киев, а затем вместе с девушкой Валерией отправился на Бали – вкушать экзотическую еду и набираться сил перед новым сезоном.

Но во время отдыха Милевский не забывает о поддержании физической формы. "Скоро 35, нужно быть в форме", – пишет в Instagram Миля.

Спутница Артема Валерия в Instagram поделилась более пикантными снимками.

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Защитник "Александрии" Валерий Лучкевич со своей девушкой оттягивается на Мальдивах. Правда, снимками с отдыха делится в основном Анна. Красотка ради красивого кадра даже умудрилась вскарабкаться на пальму. Тем не менее девушка пожаловалась, что отдых им портит погода. "Погодка нас явно подвела на Мальдивах. Ненавижу дожди, и когда они затяжные, еще и на отдыхе, настроение портится конкретно. Хоть как бы ты себе его ни поднимала и ни утешала [себя]", – призналась Аня.

Кстати, вместе с Лучкевичем отдыхает игрок венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин вместе со своей женой Кариной.

Анна Дрыга развелась с экс-игроком "Днепра" и сборной Украины Виталием Мандзюком, но остается в поле зрения любителей футбола. В первую очередь благодаря своему тесному общению с женой Николая Морозюка Ириной. Правда, в этот раз девушки отдыхают отдельно – Аня отправилась покорять Мальдивы.

Ее лучшая подруга Ирина Морозюк отдыхает в Дубае, пока муж пылит в чемпионате Турции. Болельщики уже привыкли к эпатажному поведению девушки, но Ира не устает поддерживать реноме самой одиозной жены в украинском футболе. Для подтверждения – фото Ирины с отдыха возле бассейна, где девушка загорала абсолютно обнаженной, прикрывшись только полотенцем.

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Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга во время отпуска решил познакомиться с Кубой. Компанию ему составила его девушка Савина Даша. Традиционно фото с отдыха делилась исключительно девушка.

Капитан команды Супряги Сергей Кравченко вместе с женой Татьяной отдыхают на экзотическом Занзибаре. Парочка делится красивыми фото из этого райского уголка. "Невероятно красивый райский африканский уголок. Этот остров определенно покорил мое сердце", – делится впечатлениями супруга игрока "Днепр-1" в Instaram.

Черниговская "Десна" стала открытием первой половины сезона, но чтобы удержаться на лидирующих позициях, черниговцам нужно хорошенько отдохнуть. Поэтому полузащитник Владислав Калитвинцев со своей второй половинкой Ириной отправились на Мальдивы. "Утро счастливого человека. Мальдивы, вкусный фраппе и муж, который безотказно фоткает на каждом шагу", – написала Ира в Instagram.

Там же, на Мальдивах, проводит отпуск полузащитник "Зари" Владислав Кочергин. Компанию ему составила Королева Виконтесс 2020 Карина. Девушка футболиста взорвала интернет своими пикантными фото с отдыха.

Евгений Хачериди находится в подвешенном состоянии в "Динамо" Брест из-за слухов, что клуб хочет разорвать с ним контракт, но это не мешает ему отдыхать вместе с семьей на Мальдивах.

Ну и напоследок самое обсуждаемое фото последних дней. Девушка защитника "Динамо" Дениса Попова поделилась интимным фото с отдыха, на котором она запечатлена в одном белье, вместе с ней позировал футболист, а на заднем плане виднеется чья-то рука. В сети не устают обсуждать, кто же этот третий лишний?

Также мы писали, что жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык. Ирина Морозюк не перестает удивлять. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

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