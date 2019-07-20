Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Нефарт: "МанСити" проиграл первый трофей сезона в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко

20 июля, 17:06

Команда Александра в финале китайского турнира уступила по пенальти бывшему клубу Олега Лужного

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP

В Китае завершился розыгрыш предсезонного турнира Premier League Asia Trophy, в котором выступало двое украинцев – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, каждого из которых Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. Напомним, в полуфинале "МанСити" Александра Зинченко разгромил "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко со счетом 4:1, при этом Ярмоленко упустил отличный момент, угодив в штангу.

В матче за третье место Premier League Asia Trophy Ярмоленко снова не повезло. "Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" – 0:1 (Муто, 34). Ярмоленко был заменен после первого тайма.

"Вулверхэмптон" (в черном) обыграл "МанСити" по пенальти. Фото – AFP

Проиграл финал в Шанхае и Зинченко. В решающей игре с бывшим клубом Олега Лужного "Вулверхэмптоном" "МанСити" уступил в серии пенальти – 2:3 – после того, как основное время завершилось вничью 0:0. У "горожан" не реализовали 11-метровые Гюндоган, Давид Сильва и Нмеча. Что касается Зинченко, то украинский футболист вышел в старте и был заменен на Анхелиньо на 62-й минуте.

Смотрите, как Зинченко развлекался в отпуске со своей девушкой

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Как мы писали ранее, розовая форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов. "Худшая форма "Сити" всех времен", "Мне оранжевая казалась нелепой. Но розовая – это вообще отвратительно", "Единственное, что делает эту форму привлекательной, так это то, что ее надел Зинченко. А так – не буду ее покупать!" – писали в соцсетях фанаты чемпионов Англии. Кстати, именно в этой лимонно-розовой форме "МанСити" и проиграл по пенальти финал китайского турнира "волкам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Манчестер Сити, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Вулверхэмптон, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Нефарт: "МанСити" проиграл первый трофей сезона в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности

15 июля, 19:14

Украинец во время перелета в Китай сидел рядом с де Брюйне и стал целью для насмешек

Бывшая подруга Зинченко показала, какая она опасная и сексуальная

2 июля, 21:33

Теннисистка Ольга Янчук в невероятно соблазнительном платье релаксирует на берегу Днепра

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

В США создали умные колонки, распознающие состояние здоровья

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Мисс Украина-2019: девушки из Днепра готовятся к конкурсу

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

В США создали умные колонки, распознающие состояние здоровья

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:07

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

Кошка умерла из-за шампуня для животных

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь