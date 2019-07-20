Нефарт: "МанСити" проиграл первый трофей сезона в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко

Команда Александра в финале китайского турнира уступила по пенальти бывшему клубу Олега Лужного

Александр Зинченко. Фото: AFP

В Китае завершился розыгрыш предсезонного турнира Premier League Asia Trophy, в котором выступало двое украинцев – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, каждого из которых Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. Напомним, в полуфинале "МанСити" Александра Зинченко разгромил "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко со счетом 4:1, при этом Ярмоленко упустил отличный момент, угодив в штангу.

В матче за третье место Premier League Asia Trophy Ярмоленко снова не повезло. "Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" – 0:1 (Муто, 34). Ярмоленко был заменен после первого тайма.

"Вулверхэмптон" (в черном) обыграл "МанСити" по пенальти. Фото – AFP

Проиграл финал в Шанхае и Зинченко. В решающей игре с бывшим клубом Олега Лужного "Вулверхэмптоном" "МанСити" уступил в серии пенальти – 2:3 – после того, как основное время завершилось вничью 0:0. У "горожан" не реализовали 11-метровые Гюндоган, Давид Сильва и Нмеча. Что касается Зинченко, то украинский футболист вышел в старте и был заменен на Анхелиньо на 62-й минуте.

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Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Как мы писали ранее, розовая форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов. "Худшая форма "Сити" всех времен", "Мне оранжевая казалась нелепой. Но розовая – это вообще отвратительно", "Единственное, что делает эту форму привлекательной, так это то, что ее надел Зинченко. А так – не буду ее покупать!" – писали в соцсетях фанаты чемпионов Англии. Кстати, именно в этой лимонно-розовой форме "МанСити" и проиграл по пенальти финал китайского турнира "волкам".

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