Нефарт после "золота": тренер чемпионов мира Петраков проиграл Мемориал Банникова по пенальти

Сборная Украины U-17 / Фото: Facebook

62-летний тренер Александр Петраков, который в июне привел сборную Украины U20 к сенсационному "золоту" молодежного чемпионата мира по футболу, был близок к выигрышу первого же своего турнира после того грандиозного успеха.

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Сборная Украины из 17-летних игроков, которую сейчас возглавляет Петраков, вышла в финал Мемориала Банникова. Однако в решающем матче домашнего турнира с ровесниками из Турции, состоявшемся сегодня в Киеве, украинцы уступили своему сопернику по пенальти.

Отметим, что турнир памяти знаменитого вратаря Виктора Банникова Украина не может выиграть, начиная с 2012 года.

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Видео матча Украина – Турция (серия пенальти – с 1:56:05)

Украина (U-17) – Турция (U-17) – 1:1 (4:5 пен)

Голы: Каплан (40, автогол) – Байрам (79)

Каплан (40, автогол) – Байрам (79) Украина (U-17): Пузанков, Роман, Мампасси, Дячук, Хлань (Микитишин, 60), Кононов (Быков, 48), Урсулов (Танчак, 48), Яцик, Хромей (Лебедев, 37, Бомащук, 80), Волошин, Теслюк (Попов, 48).

Как мы писали ранее, тренер чемпионов мира Петраков шокировал болельщиков, заявив: "Я не нужен Украине". Специалист, под руководством которого украинцы выиграли ЧМ, посетовал, что ему не предлагают работу на клубном уровне.

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Хотя, напомним, ранее Петраков категорично заявлял, что клубная работа ему неинтересна. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорил Петраков. - Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

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