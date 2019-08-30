Нефарт после "золота": тренер чемпионов мира Петраков проиграл Мемориал Банникова по пенальти

62-летний тренер Александр Петраков, который в июне привел сборную Украины U20 к сенсационному "золоту" молодежного чемпионата мира по футболу, был близок к выигрышу первого же своего турнира после того грандиозного успеха.
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Сборная Украины из 17-летних игроков, которую сейчас возглавляет Петраков, вышла в финал Мемориала Банникова. Однако в решающем матче домашнего турнира с ровесниками из Турции, состоявшемся сегодня в Киеве, украинцы уступили своему сопернику по пенальти.
Отметим, что турнир памяти знаменитого вратаря Виктора Банникова Украина не может выиграть, начиная с 2012 года.
Видео матча Украина – Турция (серия пенальти – с 1:56:05)
- Украина (U-17) – Турция (U-17) – 1:1 (4:5 пен)
- Голы: Каплан (40, автогол) – Байрам (79)
- Украина (U-17): Пузанков, Роман, Мампасси, Дячук, Хлань (Микитишин, 60), Кононов (Быков, 48), Урсулов (Танчак, 48), Яцик, Хромей (Лебедев, 37, Бомащук, 80), Волошин, Теслюк (Попов, 48).
Как мы писали ранее, тренер чемпионов мира Петраков шокировал болельщиков, заявив: "Я не нужен Украине". Специалист, под руководством которого украинцы выиграли ЧМ, посетовал, что ему не предлагают работу на клубном уровне.
Хотя, напомним, ранее Петраков категорично заявлял, что клубная работа ему неинтересна. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорил Петраков. - Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".
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