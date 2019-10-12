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Неизвестные ограбили дом экс-игрока сборной Испании

12 октября, 23:29

У Аспаса украли драгоценности

Яго Аспас

Яго Аспас / Фото: Instagram

Нападающий "Сельты" Яго Аспас стал жертвой преступления. Инцидент произошел вечером 11 октября.

Похитители ворвались в его дом в Моане между 20:30 и 23:30 по местному времени. Они забрали украшения, часы и деньги. Согласно данным полиции, общая стоимость ущерба составляет около 100 тысяч евро.

Аспас в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл за "Сельту" восемь матчей.

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"Сельта" после восьми туров набрала девять очков и занимает 15-е место. В следующем туре подопечные Франа Эскриба на выезде сыграют с "Алавесом".

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Ранее мы рассказывали, что пока "Барселона" отбирала очки у "Валенсии", воры ограбили дом защитника каталонского клуба. В доме Умтити побывали воры. Инцидент произошел вечером в субботу, 14 сентября. В особняк футболиста проникли двое преступников в масках.

Также добавим, что дом игрока "Атлетико" ограбили, пока он готовился к матчу Лиги чемпионов. Злоумышленникам удалось вынести из помещения ценности, точная сумма ущерба пока не известна. Во время взлома в доме находилась домработница, женщине угрожали, но она не пострадала.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:

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чемпионат Испании Сельта Яго Аспас

Источник: Marca

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