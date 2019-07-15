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Неизвестные во второй раз похитили мать экс-тренера сборной Нигерии

15 июля, 23:26

Четыре года назад тренер выплачивал похитителям за свободу своей матери несколько миллионов нигерийских найр

Фото: AFP

Неизвестные вооруженные люди похитили 76-летнюю мать бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа​, сообщает The Guardian Nigeria. По информации СМИ, с 14-е на 15-е июля злоумышленники схватили женщину в ее собственном доме в штате Байельсе, Нигерия. Преступники еще не вышли на связь с семьей Сиасиа.

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Отметим, что в ноябре 2015 года Оджеру Сиасию уже похищали с целью выкупа. Тогда Сиасиа, на тот момент возглавлявший сборную Нигерии, заплатил сумму в несколько миллионов нигерийских найр, а через 13 дней его мать отпустили.

Вместе с олимпийской сборной Нигерии Сиасиа взял бронзу Олимпиады-2016 года, победив перед этим на молодежном чемпионате Африки. Также он работал с национальной командой в 2010-2011 годах.

Напомним, что летом 2018 года неизвестные похитили мать лидера донецкого "Шахтера" Тайсона. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона. По сообщениям бразильских СМИ, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы.

Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, женщина вскоре был освобождена, а все злоумышленники задержаны.

Насколько безразличны прохожие, если видят похищение ребенка:

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Тег тренер, похищение, сборная Нигерии

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СЭ

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