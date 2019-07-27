Некогда самый дорогой игрок планеты отправится в Китай на заработки

Гарет Бэйл будет получать сумасшедшие деньги в новом клубе

Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото: Getty Images

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае. 30-летний валлиец подпишет трехлетний контракт с "Цзянсу Сунин". Принципиальная договоренность о сделке достигнута, сторонам осталось уладить незначительные детали.

Отмечается, что в Китае Бэйл будет зарабатывать 22 миллиона евро в год. Гарет выступает за "Реал" с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал семь результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

"Цзянсу Сунин" принадлежит компании, которая приобрела 70% акций миланского Интера. Именно они пытались переманить в Милан Луку Модрича, предложив заманчивый контракт, который включал переезд хорвата в Китай перед уходом из футбола. В данный момент клуб занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Также добавим, что звезда "Реала" получил тяжелую травму на сборах. Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Смотрите гол Бэйла за мадридский "Реал":

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