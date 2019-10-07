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Нелепая смерть футболиста: игрок выпал с шестого этажа во время вечеринки

7 октября, 15:49

Эзекиель Эсперон успел поиграть в Аргентине, Бразилии и Мексике

Эзекиель Эсперон

Эзекиель Эсперон / Фото: Twitter

Аргентинский футболист Эзекиель Эсперон скончался после падения с шестого этажа, сообщает The Sun. 23-летний Эсперон был доставлен в больницу Буэнос-Айреса, но спасти его так и не удалось. Последние семь месяцев он находился в статусе свободного агента.

Трагедия произошла во время вечеринки примерно в 3 утра 6 октября в одном из районов Буэнос-Айреса. Футболист находился на балконе с друзьями и оперся на перила, но они оказались незакреплены.

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Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе "Олл Бойз". Затем он выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский "Атланте". Пресс-служба мексиканской команды выразила соболезнования семье футболиста. Также с сообщением выступила пресс-служба "Олл Бойз". За "Атланту" во всех турнирах он провел 33 матча.

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Напомним, что 18 сентября умер бывший футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен. Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом, из-за чего футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено, когда футболист как раз возвращался домой.

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умер футболист чемпионат Аргентины

Источник: Championat.ru

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