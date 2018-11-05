Нелепый автогол был забит в высшем дивизионе чемпионата Италии

Эмануэле Джаккерини в матче серии А грудью забил гол в свои ворота

В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу между "Кьево" и "Сассуоло" произошел курьезный эпизод. Атакующий полузащитник "Кьево" Эмануэле Джаккерини испортил прекрасный "сейв" своему голкиперу, слишком сильно скинув мяч грудью. Вратарь отразил мощный удар соперника практически в упор, но догнать медленно катившийся мяч уже не смог.

Встреча между командами закончилась победой "Сассуоло" со счетом 2:0. Напомним, что Джаккерини – двукратный чемпион Италии в составе "Ювентуса".

В турнирной таблице чемпионата Италии после 11 туров "Кьево" занимает последнюю строчку, имея в активе всего два очка. "Сассуоло" идет на шестом месте, в "зоне Лиги Европы", с 18-ю очками.

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