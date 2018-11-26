Нелепый гол между ног пропустил вратарь в чемпионате Сербии

После подачи со штрафного голкипер не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног

Матч 17-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградским "Партизаном" и "Динамо Вранье" закончился крупной победой столичной команды со счетом 6:0. Больше всего запомнился курьезный гол полузащитника Данило Пантича, который навесил в штрафную площадь соперника, но никто не замкнул прострел. Голкипер гостей Урош Дюрич не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.

Uros Duric with the goalkeeping error to end all goalkeeping errors to allow Partizan to take the lead today. pic.twitter.com/dp4NBdden7 — Richard Wilson (@timomouse) 25 листопада 2018 р.

После 17 туров "Партизан" занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. "Динамо Вранье" с семью очками идет на последнем месте.

Напомним, что весной этого года курьезный гол был забит в поединке пятого дивизиона чемпионата Англии. Летящий в ворота мяч застрял в луже, а защитник схватился за голову, думая, что гол уже забит. В итоге этим воспользовался нападающий, подбежал к мячу и добил его в сетку.

Имеет в своем активе курьезный гол и ивуарийский форвард Дидье Дрогба, который отличился за "Финикс". Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника переправил мяч в свои ворота.