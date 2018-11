Нелепый гол между ног пропустил вратарь в чемпионате Сербии

Матч 17-го тура чемпионата Сербии по футболу между белградским "Партизаном" и "Динамо Вранье" закончился крупной победой столичной команды со счетом 6:0. Больше всего запомнился курьезный гол полузащитника Данило Пантича, который навесил в штрафную площадь соперника, но никто не замкнул прострел. Голкипер гостей Урош Дюрич не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.

Uros Duric with the goalkeeping error to end all goalkeeping errors to allow Partizan to take the lead today. pic.twitter.com/dp4NBdden7