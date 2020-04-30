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Нельзя плеваться и делать массаж: в каких "жестких" условиях пройдут тренировки в английских командах

30 апреля, 19:24

Елена Павлова

Автомобили членов команды и персонала могут располагаться не ближе, чем на расстоянии трех метров друг от друга

Руководство английской Премьер-лиги подготовит свод правил к возобновлению сезона. Например, футболисты чемпионата Англии должны обязательно носить защитные маски во время тренировок. Как сообщает Sky Sports, полный свод правил будет обсуждаться на собрании клубов в пятницу. Ранее мы писали, что в Англии составили план для футболистов.

Согласно разработанным правилам, все футболисты и другие официальные лица будут проверены на коронавирус за двое суток до возобновления тренировок. Кроме того, они регулярно будут сдавать анализы на наличие инфекции. Ранее Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус.

Весь спортивный инвентарь, в том числе мячи, будет дезинфицирован до и после тренировки,а автомобили членов команды и персонала могут располагаться не ближе, чем на расстоянии трех метров друг от друга. На тренировочных площадках будет запрещено плеваться, также нельзя пользоваться услугами массажиста без специального разрешения.

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Фото: Reuters/Matthew Childs

Фото: Reuters/Matthew Childs

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Вода и прочие жидкости могут быть установлены лишь в определенных местах. Тренировочный процесс будет проходить в группах по пять человек. 15 минут будет выделено на подготовку, 75 минут на тренировку и еще 15 – на восстановительный процесс.

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тесты маска чемпионат Англии тренировки дезинфекция

Источник: Sky Sports

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