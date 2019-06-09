Немцы без тренера под ноль разделали бывшую команду Хацкевича в отборе на Евро-2020
Сборная Беларуси закрепилась на последнем месте своей отборочной группы, проиграв дома чемпионам мира-2014
В Борисове завершился отборочный матч Евро-2020 в группе С между сборными Беларуси и Германии. Бывшая команда Александра Хацкевича, который сейчас руководит киевским "Динамо", проиграла на своем поле немцам со счетом 0:2. Бундес-машина забила в каждом из таймов по мячу. Таким образом Германия сохранила стопроцентный показатель набранных очков в квалификации к финальной части чемпионата Европы, тогда как белорусы закрепились на последнем месте – у них ноль набранных очков после трех матчей. Напомним, что это встречу чемпионы мира-2014 немцы проводили без своего главного тренера: 59-летнего Йоахим Лёва, ранее госпитализированного из-за проблем с сосудами, выписали из больницы, но к работе пока не допускают.
Беларусь – Германия (0:2). Обзор первого тайма
Беларусь – Германия (0:2). Обзор второго тайма
- Беларусь - Германия – 0:2
- Голы: Сане (16), Ройс (62)
- Беларусь: Гутор – Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков – Громыко (Корзун, 57), Драгун – Ковалев (Гордейчук, 69), Маевский, Володько – Лаптев (Скавыш, 62)
- Германия: Нойер – Киммих, Гинтер, Та, Зюле, Шульц – Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81) – Гнабри (Дракслер, 71), Сане – Ройс (Брандт, 76)
- Предупреждения: Шитов, Корзун
|N
ГРУППА С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|С.ИРЛАНДИЯ
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|2
|ГЕРМАНИЯ
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|ГОЛЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|6-3
|3
|4
|ЭСТОНИЯ
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|5
|БЕЛАРУСЬ
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Как сообщалось ранее, дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020. Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.
Также мы писали, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.
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