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Немцы без тренера под ноль разделали бывшую команду Хацкевича в отборе на Евро-2020

9 июня, 00:28

Сборная Беларуси закрепилась на последнем месте своей отборочной группы, проиграв дома чемпионам мира-2014

Беларусь не остановила немцев
Беларусь не остановила немцев. Фото: Reuters

В Борисове завершился отборочный матч Евро-2020 в группе С между сборными Беларуси и Германии. Бывшая команда Александра Хацкевича, который сейчас руководит киевским "Динамо", проиграла на своем поле немцам со счетом 0:2. Бундес-машина забила в каждом из таймов по мячу. Таким образом Германия сохранила стопроцентный показатель набранных очков в квалификации к финальной части чемпионата Европы, тогда как белорусы закрепились на последнем месте – у них ноль набранных очков после трех матчей. Напомним, что это встречу чемпионы мира-2014 немцы проводили без своего главного тренера: 59-летнего Йоахим Лёва, ранее госпитализированного из-за проблем с сосудами, выписали из больницы, но к работе пока не допускают.

Беларусь – Германия (0:2). Обзор первого тайма

Беларусь – Германия (0:2). Обзор второго тайма

  • Беларусь - Германия – 0:2
  • Голы: Сане (16), Ройс (62)
  • Беларусь: Гутор – Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков – Громыко (Корзун, 57), Драгун – Ковалев (Гордейчук, 69), Маевский, Володько – Лаптев (Скавыш, 62)
  • Германия: Нойер – Киммих, Гинтер, Та, Зюле, Шульц – Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81) – Гнабри (Дракслер, 71), Сане – Ройс (Брандт, 76)
  • Предупреждения: Шитов, Корзун
N

 ГРУППА С

ИВНПМО
1 С.ИРЛАНДИЯ33006-29
2 ГЕРМАНИЯ22005-26
3 ГОЛЛАНДИЯ21016-33
4 ЭСТОНИЯ20021-40
5 БЕЛАРУСЬ30031-80

Как сообщалось ранее, дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020. Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.

Также мы писали, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.

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Тег сборная Германии, сборная Беларуси, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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