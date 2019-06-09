Немцы без тренера под ноль разделали бывшую команду Хацкевича в отборе на Евро-2020

Сборная Беларуси закрепилась на последнем месте своей отборочной группы, проиграв дома чемпионам мира-2014

Беларусь не остановила немцев. Фото: Reuters

В Борисове завершился отборочный матч Евро-2020 в группе С между сборными Беларуси и Германии. Бывшая команда Александра Хацкевича, который сейчас руководит киевским "Динамо", проиграла на своем поле немцам со счетом 0:2. Бундес-машина забила в каждом из таймов по мячу. Таким образом Германия сохранила стопроцентный показатель набранных очков в квалификации к финальной части чемпионата Европы, тогда как белорусы закрепились на последнем месте – у них ноль набранных очков после трех матчей. Напомним, что это встречу чемпионы мира-2014 немцы проводили без своего главного тренера: 59-летнего Йоахим Лёва, ранее госпитализированного из-за проблем с сосудами, выписали из больницы, но к работе пока не допускают.

Беларусь – Германия (0:2). Обзор первого тайма

Беларусь – Германия (0:2). Обзор второго тайма

Беларусь - Германия – 0:2

Голы: Сане (16), Ройс (62)

Сане (16), Ройс (62) Беларусь: Гутор – Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков – Громыко (Корзун, 57), Драгун – Ковалев (Гордейчук, 69), Маевский, Володько – Лаптев (Скавыш, 62)

Гутор – Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков – Громыко (Корзун, 57), Драгун – Ковалев (Гордейчук, 69), Маевский, Володько – Лаптев (Скавыш, 62) Германия: Нойер – Киммих, Гинтер, Та, Зюле, Шульц – Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81) – Гнабри (Дракслер, 71), Сане – Ройс (Брандт, 76)

Нойер – Киммих, Гинтер, Та, Зюле, Шульц – Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81) – Гнабри (Дракслер, 71), Сане – Ройс (Брандт, 76) Предупреждения: Шитов, Корзун

N ГРУППА С И В Н П М О 1 С.ИРЛАНДИЯ 3 3 0 0 6-2 9 2 ГЕРМАНИЯ 2 2 0 0 5-2 6 3 ГОЛЛАНДИЯ 2 1 0 1 6-3 3 4 ЭСТОНИЯ 2 0 0 2 1-4 0 5 БЕЛАРУСЬ 3 0 0 3 1-8 0

Как сообщалось ранее, дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020. Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.

Также мы писали, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.

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