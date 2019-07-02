Немецкие власти взялись за Тимощука: открыты два уголовных дела

По словам экс-жены футболиста, одна статья – за неуплату алиментов, другая – за мошенничество

Тимощук в Германии выигрывал Лигу чемпионов. Фото: AFP

Надежда Навроцкая, бывшая жена знаменитого украинского футболиста Анатолия Тимощука, рассказала, что против него открыты уголовные дела в Германии.

"На сегодня против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее – прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья – за неуплату алиментов. Другое уголовное дело – за мошенничество, – рассказала Навроцкая в интервью "Футбол 24". – Сначала прокуратура рассматривала материалы, чтобы выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. В декабре прошлого года они изъяли все документы по нашему кейсу из гражданского семейного суда и таки обнаружили признаки преступления. В частности, речь идет о предоставлении Анатолием в суд фиктивных документов, где была моя поддельная подпись. Также ложные показания Анатолия под присягой. Ведь когда нет доказательств, можно клясться. Присяга приравнивается к доказательству. Все это сделано с целью материальной выгоды".

Напомним, что бывшая жена Тимощука как-то предрекла: "Толик станет символом предательства и разочарования своего народа". Сейчас Тимощук работает тренером в питерском "Зените".

Ранее мы писали, что на Донбассе погиб сводный брат жены Анатолия Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

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