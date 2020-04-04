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Немецкий футбол на грани краха: 13 клубов рискуют исчезнуть в ближайшие месяцы из-за коронавируса

4 апреля, 09:41

Александр Трикиша

Если эпидемия не отступит, к июню в Германии не досчитаются 13 клубов

13 из 36 профессиональных немецких клубов рискуют стать банкротами в течение ближайших месяцев из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Эти цифры были сообщены представителям 36 профессиональных клубов на видеоконференции DFL в прошлый вторник, сообщает Kicker.

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Ситуация во 2-й Бундеслиге наиболее драматична. По данным источника, семь клубов второго по силе дивизиона и один представитель сильнейшей лиги станут банкротами уже в мае. Еще два клуба из второй Бундеслиги и три из первой потерпят финансовый крах в июне.

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Напомним, 13 марта чемпионат Германии был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее мы писали, что "Бавария" вслед за "Ювентусом" и "Барселоной" объявила о сокращении зарплат.

Отметим, что первым о ликвидации из-за коронавируса сообщил семикратный чемпион Словакии "Жилина". Руководство уведомило футболистов и остальных сотрудников о том, что они могут начать поиски новой работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Германии коронавирус

Источники: Сегодня , FootBoom

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