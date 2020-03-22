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Немецкий клуб объявил о втором зараженном коронавирусом игроке

22 марта, 09:04

Александр Трикиша

Имена инфицированных футболистов не разглашаются

Немецкий "Айнтрахт" на своем официальном сайте сообщил о втором случае заражения коронавирусом в команде. Напомним, 20 марта в команде был выявлен первый случай заболевания. Имена инфицированных футболистов не разглашаются.

"Результаты первого теста на коронавирус уже получены. У 23 человек отрицательный результат, у еще одного футболиста – позитивный", – говорится в сообщении клуба.

Ранее мы писали, что игрок "Шальке" нарушил правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Амин Харит был замечен в баре.

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Это уже не первый случай в мировом футболе за последнее время, когда игрок нарушает условия карантина. Несколько дней назад нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил правила карантина. Он уехал на родину, в Сербию, чтобы попасть на день рождения своей девушки.

Также вчера стало известно, что бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней назад.

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чемпионат Германии Айнтрахт коронавирус

Источник: Livesport.ru

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