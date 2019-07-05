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Немецкий тренер о встрече с Лобановским: "Мне пришлось остановить матч и пересчитать игроков"

5 июля, 12:14

Ральф Рангник вспомнил, как играл товарищеский матч против "Динамо" в 1983 году

Ральф Рангник. Фото sportbuzzer.de
Ральф Рангник. Фото sportbuzzer.de.

В интервью изданию Coaches Voice немецкий тренер Ральф Рангник рассказал о встрече на сборах с динамовцами Валерия Лобановского.

"Не было книг, никаких упражнений – не было даже словарного запаса для описания того, что происходило на поле. Тогда я был играющим тренером в клубе шестого дивизиона "Виктория Бакнанг", недалеко от Штутгарта. Мы были так себе, но нам очень повезло – холодным февральским днем 1983 года мы встретили гения.

Киевское "Динамо", команда легендарного Валерия Лобановского, была на сборах в соседнем тренировочном центре и искала несложного соперника для товарищеского матча. Поединок начался, но через несколько минут, когда мяч вышел за боковую линию, мне пришлось остановиться и пересчитать их игроков. Что-то было не так. Мне показалось, что в их команде было 13 или 14 футболистов.

Я и раньше играл против топ-команд – мы, конечно же, всегда проигрывали, но они хотя бы иногда давали передышку. Киевляне были первой командой, с которой я когда-либо сталкивался, прессинг которой был систематичен. Это было мое футбольное прозрение. Я просто понял, что есть другой способ играть в футбол", - рассказал немецкий специалист.

Рангник приобрел известность, когда возглавил "Хоффенхайм" в Регионаллиге. И за два сезона вывел команду в Бундеслигу. После первого круга "Хоффенхайм" даже лидировал, но в итоге занял седьмое место. С "Шальке" Ральф Рангник выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, впервые в истории вывел РБ "Лейпциг" в Бундеслигу. К слову, немец был одним из претендентов на пост наставника "Челси".

Однако лондонский клуб возглавил бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард. Договор с новым главным тренером рассчитан на три года. 

Также мы писали, что тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович. В январе 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

Смена тренера в сборной Сербии произошла после разгромного поражения команды от Украины в квалификации чемпионата Европы.

Обзор матча Украина – Сербия:

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Тег тренер, Ральф Рангник, Валерий Лобановский

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UA.Футбол

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