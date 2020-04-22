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"Немного перестарался": Шовковский на карантине умудрился получить травму

22 апреля, 15:05

Олег Люлька

Знаменитый вратарь схлопотал мышечное повреждение. "Надеюсь, маленькое" - говорит Александр

Легендарный вратарь Александр Шовковский, который много лет защищал ворота киевского "Динамо", а ныне работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, получил травму во время тренировки на карантине. Об этом Шовковский, которого недавно прочили в в министры, рассказал у себя в Instagram.

"У меня не так часто это бывает, но иногда нужно самому задавать тон своему настроению! Даже каждодневная зарядка не всегда помогает. Сегодня, чтобы взбодриться, я немного перестарался, выполняя утренние упражнения, и получил маленькое (очень на это надеюсь) мышечное повреждение. Надолго ли?! Время лечит. И теперь надо выходить из этого состояния унылости и досады", – рассказал фолловерам Шовковский

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При этом Александр Шовковский отметил, что из "состояния унылости" пытается выйти при помощи капучино, а также изделий собственного ювелирного бренда.

Смотрите, как СаШо тренируется на карантине

INSTAGRAM

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Ранее мы рассказывали, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ. Знаменитый голкипер в шоке от того, что с него требуют деньги за то, что, по его словам, он не потреблял.

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Смотрите сюжет о нефутбольной жизни Шовковского

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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травма Александр Шовковский Сборная Украины Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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