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"Необходимо идти постепенно, от матча к матчу": наставник "Динамо" рассказал об игре с "Копенгагеном"

23 октября, 17:24

Алексей Михайличенко отметил сильные стороны соперника

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: AFP

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопросы представителей СМИ накануне поединка Лиги Европы против датского "Копенгагена". Ранее мы писали, что определились арбитры матчей "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы.

"Я в принципе никогда не обсуждаю судейство. Считаю, что это излишне. Команда всегда должна быть дисциплинирована на поле – и в плане игры, и в плане поведения. Поэтому к то будет судить, для нас не имеет никакого значения", – рассказал наставник.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

"Сильные стороны Копенгагена? Прежде всего, хорошо готова физически. Дисциплинированна, по подбору игроков довольно ровная. Предпочитает не индивидуальный, а коллективный футбол. Чтобы эту команду обыгрывать, необходимо не только, так сказать, перебегать, но и переиграть", – отметил Михайличенко.

Ранее мы писали, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб

"Важность каждой игры для нас колоссальная, и разделять их сложно. Необходимо идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата в каждом из них. Важность каждого поединка тяжело недооценить или переоценить", – подытожил главный тренер.

Смотрите, как "Динамо" не смогло обыграть "Лугано":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Алексей Михайличенко Копенгаген

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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