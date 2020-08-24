Необычный случай в футболе: команда отказалась доигрывать матч из-за агрессии соперника

Во время первого тайма в Нидерландах вспыхивали конфликты

Необычный случай произошел во время футбольного матча в Нидерландах – команда отказалась от продолжения поединка из-за чрезмерной агрессии в действиях соперника. Это случилось во время товарищеского матча между "Эйндховеном" и "Катвейком". Ранее мы сообщали, что болельщиков не пустят на стадионы Нидерландов, пока не изобретут вакцину от коронавируса.

Реклама

Встреча в Нидерландах была прервана на 44-й минуте. После нескольких конфликтов между игроками и серии серьезных нарушений тренер ФК "Эйндховен" Эрни Брандтс принял решение увести свою команду с поля, заявив о чрезмерной агрессии со стороны игроков "Катвейка". В ответ представители клуба из Южной Голландии сообщили, что обсудят это происшествие с юристами.

Читайте также: Клуб из Нидерландов идет в суд: они не попали в еврокубки из-за досрочного завершения сезона

"Катвейк" – "Эйндховен"/Фото fc-eindhoven.nl

"Игра была грубая с обеих сторон. Обе команды получили по две желтые карточки. Мы понесли серьезные расходы, а они нас просто подвели. На этой неделе мы проконсультируемся с нашими юристами. Кроме того, сейчас сложился негативный имидж нашего клуба. Это может повлиять на различные области, например на потенциальных новых спонсоров", — дает слова спортивного директора "Катвейка" Сиза Бруининка Voetbal International.

Реклама

Мы также писали, что чемпионат Нидерландов, который завершили досрочно, просит денег у властей.

Смотрите, как другой клуб из Эйндховена – ПСВ – играл в минувшем сезоне в еврокубках

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама