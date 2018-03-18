Необычный случай в Голландии: фанаты минуту овациями приветствовали игрока из команды соперника
Футболист пропустил игру, так как стал донором для больного лейкемией
Class!— Goal UK (@GoalUK) 17 марта 2018 г.
PSV fans organised a minute's applause for VVV striker Lennart Thy, who missed the match after donating blood to save the life of an individual suffering from acute leukaemia. pic.twitter.com/OvAfo205Ue
Во встрече чемпионата Голландии между "ПСВ" и "Венло", который завершился победой хозяев со счетом 3:0, произошла необычная ситуация.
Болельщики "ПСВ" на протяжении минуты аплодировали игроку команды соперников Леннарту Ти.
26-летний немецкий футболист пропустил матч из-за того, что перед игрой сдал кровь для человека, страдающего острой формой лейкемии. Это уже второй раз, когда Ти помогает больному раком. Первый раз игрок становился донором 7 лет назад.
Ранее мы сообщали, что мексиканский футболист Эсекиель Ороско в 29 лет скончался от рака. На протяжении своей карьеры он выступал за "Некаксу", "Чьяпас", "Атланте", "Тапачулу" и "Мурсиелагос".
Ранее мы сообщали, что 18-летний французский футболист скончался во сне. Из-за трагедии отменили матч его команды, а остальные поединки начинались с минуты молчания.
А перед этим стало известно, что в России во время соревнований по плаванию умер 17-летний спортсмен. Несколько дней назад пловец успешно прошел медицинское обследование в специализированном диспансере.
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