Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Неожиданная отставка в Германии: Клинсманн спустил на трансферы рекордные деньги и покинул "Герту"

11 февраля, 12:30

Немецкий тренер руководил командой с ноября прошлого года

Юрген Клинсманн. Фото: herthabsc.de

Юрген Клинсманн. Фото: herthabsc.de

Реклама

Немецкий тренер Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста главного тренера берлинской "Герты". 55-летний специалист заявил об этом на своей странице в Facebook. Под его руководством "Герта" по три раза выиграла, сыграла вничью и проиграла, а также успела вылететь из Кубка Германии. Кстати, недавно с Клинсманном случился конфуз – знаменитого немца не допустили к работе на родине, он забыл тренерскую лицензию в тумбочке.

"Я уверен, что "Герта" справится с задачей и не вылетит из бундеслиги. Тем не менее, мне, как тренеру, нужно доверие со стороны всех вовлеченных в процесс, чего, к сожалению, достичь не удалось. Единство и фокус – самые важные элементы, особенно в борьбе за выживание. Если этого нет, то я, как тренер, не могу реализовать свой потенциал и не могу справиться с ответственностью. Таким образом, после долгих размышлений я принял решение прекратить работу главного тренера в "Герте", – написал тренер на своей странице.

Интересно, что "Герта" была одним из самых активных игроков на трансферном рынке зимой. По просьбе Клинсманна клуб приобрел Кшиштофа Пентека и Лукаса Тусара, дважды обновив личный тансферный рекорд.

После 21 тура Бундеслиги "Герта" занимает 14 место в турнирной таблице с 23 очками. В следующем туре берлинцы сыграют с главным аутсайдером турнира "Падеборном".

Вспомним, как "Герта" проигрывала "Заре" в Лиге Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Германии Юрген Клинсманн Герта

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...