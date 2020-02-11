Неожиданная отставка в Германии: Клинсманн спустил на трансферы рекордные деньги и покинул "Герту"

Юрген Клинсманн. Фото: herthabsc.de

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Немецкий тренер Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста главного тренера берлинской "Герты". 55-летний специалист заявил об этом на своей странице в Facebook. Под его руководством "Герта" по три раза выиграла, сыграла вничью и проиграла, а также успела вылететь из Кубка Германии. Кстати, недавно с Клинсманном случился конфуз – знаменитого немца не допустили к работе на родине, он забыл тренерскую лицензию в тумбочке.

"Я уверен, что "Герта" справится с задачей и не вылетит из бундеслиги. Тем не менее, мне, как тренеру, нужно доверие со стороны всех вовлеченных в процесс, чего, к сожалению, достичь не удалось. Единство и фокус – самые важные элементы, особенно в борьбе за выживание. Если этого нет, то я, как тренер, не могу реализовать свой потенциал и не могу справиться с ответственностью. Таким образом, после долгих размышлений я принял решение прекратить работу главного тренера в "Герте", – написал тренер на своей странице.

Интересно, что "Герта" была одним из самых активных игроков на трансферном рынке зимой. По просьбе Клинсманна клуб приобрел Кшиштофа Пентека и Лукаса Тусара, дважды обновив личный тансферный рекорд.

После 21 тура Бундеслиги "Герта" занимает 14 место в турнирной таблице с 23 очками. В следующем туре берлинцы сыграют с главным аутсайдером турнира "Падеборном".

Вспомним, как "Герта" проигрывала "Заре" в Лиге Европы:

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