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Неожиданно! Роналду назвал тинейджера, который достойно заменит его в "Ювентусе"

4 мая, 11:34

Олег Люлька

По мнению португальца, "новым Криштиану" в туринском клубе должен стать Габриэль Мартинелли из "Арсенала"

35-летний форвард "Ювентуса", 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду назвал футболиста, которых станет достойной заменой ему в туринском клубе, когда сам португалец завершит карьеру. По информации издания Don Balon, в этой роли Кришти видит нападающего лондонского "Арсенала" Габриэля Мартинелли и уже призвал руководство "Ювентуса" поскорее купить этого тинейджера.

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Бразильцу с итальянскими корнями Габриэлю Мартинелли – 18 лет. Он воспитанник "Коринтианса", проходил просмотр в "Барселоне" и "Манчестер Сити", но летом прошлого года за 6,7 млн евро перешел из бразильского "Итуано" в другой европейский клуб – лондонский "Арсенал". В своем дебютном сезоне за "канониров" Габриэль провел 26 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Габриэль Мартинелли

Габриэль Мартинелли / Фото: Getty Images

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

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Криштиану Роналду уже посоветовал "Ювентусу" приобрести Мартинелли. "Бело-черные" рассмотрят возможность трансфера бразильца как можно быстрее, так как стоимость игрока, на которого также претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал", наверняка будет расти. Сейчас аналитиками портала Transfermarkt напротив этого футболиста установлен ценник в 25 млн евро.

Смотрите, как забивает Мартинелли

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Арсенал Лондон Криштиану Роналду Ювентус Турин Габриэль Мартинелли

Источник: Сегодня|Спорт

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