Неожиданно: Роналду оказался второй в эротических фантазиях болельщиков

Криштиану Роналду / Фото: instagram.com/cristiano

В Англии провели довольно необычный опрос. Издание Free Super Tips спросило у болельщиков, о ком из игроков они думают во время занятия сексом. Две тысячи человек сделали свой выбор.

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Рейтинг возглавил бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, набрав четверть голосов. На втором месте расположился форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третий – нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн. В пятерку лучших вошел игрок "Реала" Гарет Бэйл и звезда "Барселоны" Лионель Месси.

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Далее уже идут: Деле Алли, Давид де Хеа, Маркус Рашфорд, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. Треть опрошенных предпочла, чтобы их команда выиграла чемпионский титул, занятию сексом.

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К слову, недавно мы писали, что стали известны подробности свадьбы форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Как сообщает Novella 2000, организацией бракосочетания футболиста занимался его марокканский друг – боец ММА Бадр Хари.

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