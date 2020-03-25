Неожиданные последствия коронавируса: у известного футболиста справили нужду прямо под домом

Бывший форвард сборной Ирландии и английского "Сток Сити" 36-летний Джонатан Уолтерс, который сейчас выступает за английский "Ипсвич", рассказал забавную историю, которая приключилась с ним накануне. По словам футболиста, он стал невольной жертвой дефицита туалетной бумаги в магазинах, связанного с коронавирусом.

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"Я прогуливался с женой и собакой возле своего дома и увидел странного человека. Он сидел рядом с моим домом с приспущенными штанами, – рассказал у себя в Twitter Джонатан Уолтерс. – Мужчина увидел нас и пустился в бега, при этом оставив "подарок". Я перепрыгнул через ограду и начал погоню. Вскоре я понял, что этот парень – отличный спринтер. Я его догнал, попросил его вернуться и убрать за собой. Он пожаловался, что у него закончилась туалетная бумага дома, но я сказал ему завернуть "подарок" в его красную футболку. Мы вернулись, он получил пакет от моей соседки и убрал... Я не понимаю людей. Они делают что-то немыслимое, чтобы сэкономить туалетную бумагу. Берегите себя"

Джонатан Уолтерс / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали, что преступники – не на карантине: в Нигерии похитили двух футболистов прямо с автострады. Еще одному спортсмену удалось сбежать.

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