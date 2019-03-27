Неожиданный поворот: теперь техническое поражении светит Люксембургу

"Герой" матча с Украиной мог незаконно получить паспорт Великого Герцогства

Жерсон Родригес. Фото flf.lu.

Неожиданный поворот: теперь техническое поражении светит Люксембургу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb4/ed4/5c9bb4ed45275.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb4/ed4/5c9bb4ed45275.jpg 2019-03-27T19:38:00+02:00 Футбол "Герой" матча с Украиной мог незаконно получить паспорт Великого Герцогства

Не успели успокоиться перипетии с возможным присуждением сборной Украины технического поражения в матчах против сборных Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020, как такую же участь может ожидать и люксембуржцев. В сети появилась информация, что ведущий игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес также незаконно получил гражданство.

Родригес – этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Воспитывался Жерсон во французском "Метце", в Великое Герцогство перебрался в 2013 году, но вот беда – с августа 2017-го он выступает за пределами страны, которое предоставило ему второе гражданство. Начало сезона-2017/18 Родригес отыграл за голландский "Телстар", следующий год провел в молдавском "Шерифе", а минувшей зимой подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".

Впрочем, здесь нужно учитывать тонкости законодательства Великого Герцогства. Возможно, по местным законам натурализация Родригеса соответствует всем нормам, а, как мы знаем по ситуации с Мораесом, ФИФА в случаях с натурализацией полагается на законы страны.

В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.

Добавим, что Родригес отыграл оба стартовых матча в отборах на чемпионат Европы, отличился победным мячом в ворота литовцев (2:1), а также забил решающий мяч в собственные ворота в поединке с Украиной (1:2).

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