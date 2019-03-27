Неожиданный поворот: теперь техническое поражении светит Люксембургу
"Герой" матча с Украиной мог незаконно получить паспорт Великого Герцогства
Не успели успокоиться перипетии с возможным присуждением сборной Украины технического поражения в матчах против сборных Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020, как такую же участь может ожидать и люксембуржцев. В сети появилась информация, что ведущий игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес также незаконно получил гражданство.
Родригес – этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Воспитывался Жерсон во французском "Метце", в Великое Герцогство перебрался в 2013 году, но вот беда – с августа 2017-го он выступает за пределами страны, которое предоставило ему второе гражданство. Начало сезона-2017/18 Родригес отыграл за голландский "Телстар", следующий год провел в молдавском "Шерифе", а минувшей зимой подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".
Впрочем, здесь нужно учитывать тонкости законодательства Великого Герцогства. Возможно, по местным законам натурализация Родригеса соответствует всем нормам, а, как мы знаем по ситуации с Мораесом, ФИФА в случаях с натурализацией полагается на законы страны.
В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.
Добавим, что Родригес отыграл оба стартовых матча в отборах на чемпионат Европы, отличился победным мячом в ворота литовцев (2:1), а также забил решающий мяч в собственные ворота в поединке с Украиной (1:2).
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