Неожиданный приезд допинг-офицера сорвал тренировку сборной России

Сегодня, 10:52

Процедура взятия допинг-проб затянулась на пять часов

Фото AFP
Фото AFP

Начало тренировки сборной России по футболу в рамках подготовки к мартовским товарищеским матчам задержано из-за проведения допинг-контроля.

"Сегодня тренировка сборной России начнется с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови.

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся еще 5 человек. Отъезд на тренировку перенесен на более позднее время", – говорится в официальном Twitter сборной России по футболу.

Напомним, 23 марта Россия проведет товарищеский матч против Бразилии в Москве, а 27-го в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.

Защитник "Шахтера" Исмаили впервые вызван в сборную Бразилии. Он может дебютировать в национальной команде как раз в матче с россиянами.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".

Ранее мы сообщали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков традиционно поддерживают своих мужей на таких форумах, но турнир в России могут пропустить из соображений безопасности.
футбол, допинг, сборная России

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