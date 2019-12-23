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Непафосное удаление: вратарь "Динамо" заработал нелепую красную карточку на Кипре

23 декабря, 19:23

Украинский голкипер пытался исправить собственную ошибку

Артур Рудько

Артур Рудько / Фото: Instagram

Вратарь "Динамо" Артур Рудько, выступающий на правах аренды за кипрский "Пафос", заработал нелепое удаление в матче 13 тура чемпионата Кипра против АЕКа (0:1). На 79-й минуте встречи Рудько бросил мяч из рук, рассчитывая, что его подхватит ближайший партнер, а тот, видимо, подумал, что вратарь сам будет развивать атаку. Неразберихой воспользовался игрок АЕКа, который подхватил мяч. Рудько бросился ему в ноги и завалил соперника на газон.

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В текущем сезоне Рудько провел 13 матчей в чемпионате Кипра и пропустил 19 мячей. "Пафос" занимает 10-е место в турнирной таблице из 12 команд. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

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Ранее мы рассказывали, что стала известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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Источник: Сегодня|Спорт

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