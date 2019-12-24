Непобежденный боксер и двое "инопланетян" из футбола в тройке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год.
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Список возглавил боксер Флойд Мэйвезер, заработавший за это десятилетие 915 млн долларов. Второе место занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, его доход за этот период – 800 млн долларов. Третьим стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси с 750 млн долларов.
Топ-10 рейтинга:
- 1. Флойд Мэйвезер (бокс) – 950 млн
- 2. Криштиану Роналду (футбол) – 800 млн
- 3. Лионель Месси (футбол) – 750 млн
- 4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн
- 5. Роджер Федерер (теннис) – 640 млн
- 6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн
- 7. Фил Микельсон (гольф) – 480 млн
- 8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн
- 9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 425 млн
- 10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 400 млн долларов
В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.
Ранее мы писали, что названы имена бойцов, с которыми Мейвезер сразится в 2020 году. Легендарного американского ветерана ждут поединки против обидчика Макгрегора и старичка Пакьяо.
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