"Не пустил на похороны мамы": Мирча Луческу отреагировал на скандальные слова Нери Кастильо

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг слова мексиканского футболиста Нери Кастильо о том, что Луческу в начале 2009 года не разрешил Кастильо поехать в Уругвай на похороны мамы. "Я попросил у Луческу разрешения отправиться в Уругвай на похороны. Он не позволил. Я не видел, как умирала мама, не был даже на похоронах", – пожаловался накануне в интервью Кастильо.
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"Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол, – заявил в ответ на обвинения со стороны Нери Кастильо румынский специалист Мирча Луческу. – Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал"
"Почему Кастильо это сказал? Возможно, он не был доволен. Мы взяли его из "Олимпиакоса" как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным. Я потом помог ему покинуть "Шахтер". Я разговаривал с тренером "Манчестер Сити" Свеном-Гораном Эрикссоном, чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее... Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо", – заявил Мирча Луческу
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Отметим, что мексиканец с уругвайскими корнями Нери Кастильо принадлежал "Шахтеру" с 2007 по 2011 год. В течение этого времени у него были аренды в "Манчестер Сити", "Днепр", "Чикаго Файр" и "Арис".
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