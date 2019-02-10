Неприличный жест звезды "Реала" попал в трансляцию
Во время дерби Мадрида нападающий "Реала" Гарет Бейл, забив гол, показал неприличный жест фанатам "Атлетико"
В субботу в матче 23-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в дерби Мадрида со счетом 3:1. Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бейл. Отправив мяч в дальний угол, валлиец показал фанатам "Атлетико" неприличный жест, после чего трибуны "Ванда Метрополитано" недовольно загудели.
Помимо Бейла, в составе "Реала" отличились Каземиро и Серхио Рамос (с пенальти). За "Атлетико" забил Антуан Гризманн. "Реал" обошел "Атлетико" в таблице и стал главным преследователем "Барселоны" в борьбе за титул.
Отметим, что во время дерби Мадрида произошел еще один неприятный инцидент: вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер Тибо Куртуа, защищавший цвета "Атлетико" с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника "матрасников". Напомним, что "Реалу" также принадлежит украинский вратарь Андрей Лунин, но он был отдан в аренду в "Леганес".
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