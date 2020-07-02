"Нереальная крутяшка": экс-жена Артема Кравца напомнила о себе соблазнительным фото

После неожиданного развода с Артемом Кравцом бывшая супруга форварда сборной Украины Анна продолжает напоминать о себе яркими фото в Instagram. В этот раз жгучая брюнетка предстала перед своими поклонниками в мини-шортах и джинсовой курточке, которую кокетливо сбросила с правого плеча, открыв взорам фолловеров свой шикарный бюст. Подписчики Анны Кравец буквально завалили ее восторженными отзывами в комментариях.

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"Нереальная!", "Крутяшка!", "Пряяяям оооочень красивая!", "Шикарная!" – пишут девушке ее фолловеры. А недавно, напомним, через соцсети Анну Кравец даже позвали замуж, но она оставила это предложение без ответа.

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Как мы писали ранее, Артем Кравец после развода покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".

Также мы рассказывали, что распалась еще одна звездная пара украинского футбола. У бывшего игрока сборной страны Евгения Селезнева, который выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор", уже есть другая женщина.

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