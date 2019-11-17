Нереальная развязка помогла Украине сыграть вничью со сборной Сербии

Сербия - Украина / Фото: Reuters

Сборная Украины провела последний матч отбора на Евро-2020. Команда Шевченко играла со сборной Сербией на выезде. Мы проводили онлайн матча Сербия – Украина с видео голов и яркими моментами.

Принимая у себя Украину, сербы хорошо помнили, что в домашнем матче команда Шевченко разгромила соперника со счетом 5:0, и подопечные Тумбаковича хотели отомстить за унизительный проигрыш. Хозяева уже с первых минут начали давить на Украину, но дважды нашу команду спас Андрей Пятов.

Но, уже на восьмой минуте после удара Тадича мяч попал в руку Матвиенко, и арбитр поставил пенальти. Сам игрок подошел к 11-ти метровой отметке и пробил точно по центру.

Позже немного активизировались украинцы. Уже на 23-й Ярмоленко, набегая, пробил, но попал в штангу, было очень близко.

Украинцы все-таки отыграли один мяч благодаря Роману Яремчуку. Форвард получил точный пас от Циганкова и простенько пробил головой с близкого расстояния в угол ворот.

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И снова опасно пробивал Яремчук уже на последних минутах. Роман технично обработал мяч, но Райкович в отличном сейве парировал этот удар.

После перерыва команда Шевченко вновь пропустила. На 56-й минуте Митрович принял мяч во вратарской и точно пробил в дальний угол.

Позже у форварда Сербии появился еще один хороший момент. Игрок получил мяч в штрафной после хорошего заброса от партнера, но мощный удар парировал Пятов.

Сербы явно держали счет. Украина вроде и пыталась забить, но хозяева отлично защищались.

И все-таки, сумасшедшая развязка случилась уже под конец поединка. Затянувшаяся атака украинцев закончилась несильным, но очень точным ударом Беседина. Райкович совсем немного не достал мяч. Таким образом, Украина и Сербия сыграли вничью – 2:2.

Ранее сообщалось, что украинских болельщиков не пустили на стадион в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между болельщиками Сербии и Украины.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове:

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