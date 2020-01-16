"Несколько раз назвали меня "су**ным сыном": тренер Малиновского рассказал, как его оскорбляли

Джан Пьеру Гасперини после выезда во Флоренцию на Кубок Италии стало обидно за свою мать

Джан Пьеро Гасперини / Фото: AFP

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о грубых оскорблениях, которые летели в его адрес со стороны фанатов "Фиорентины" во время матча 1/8 финала Кубка Италии (1:2).

"Болельщики оскорбляли меня в течение всего матча. Они несколько раз назвали меня "су**ным сыном". Поймите, разве моя мать для того пережила войну, чтобы эти дураки могли таким образом выражать свои мысли? Да нет же, это они – су**ны сыновья. Не буду мириться с этим", – приводит слова Гасперини Forza Italian Football.

Ранее мы сообщали, что голевая передача Руслана Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из кубка Италии. Украинский полузащитник бергамцев Малиновский результативно ассистировал в матче кубка Италии с "Фиорентиной". Малиновский вышел в старте, а на 67-й минуте и помог забить Иличичу, который сравнял счет. На 70-й минуте "фиолетовые" остались в меньшинстве, но под занавес поединка сумели провести и второй мяч в ворота гостей. На 84-й минуте отличился Лирола. 2:1 – и команда Руслана Малиновского вылетела из кубка Италии.

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