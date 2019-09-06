Нескучная ничья: обзор матча Ирландия – Швейцария в отборе на Евро-2020

Поединок отбора на чемпионат Европы между сборными Ирландии и Швейцарии завершился ничьей 1:1. На гол Фабиана Шера хозяева поля ответили точным ударом Дэвида Макголдрика. Ирландцы сохранили за собой первую строчку в группе, а вот швейцарцы рискуют остаться за бортом финальной части Евро-2020, ведь из группы выходят только две лучшие команды, хотя у Швейцарии еще остается запасной вариант благодаря победе в группе Лиги наций.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|4
|2
|2
|0
|15-5
|8
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Ирландия – Швейцария – 1:1
Голы: Макголдрик (85) – Шер (74)
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Коулмэн, Стивенс, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Макклейн, Хендрик, Уэлан, Робинсон (Джадж, 58), Макголдрик (Браун, 90).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу (Фернандеш, 90), Джака, Закария, Фройлер (Мехмеди, 90), Шер, Эмболо (Айети, 86), Сеферович.
Предупреждения: Стивенс (15), Мбабу (76), Джадж (90), Даффи (90), Шер (90).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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