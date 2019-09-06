Нескучная ничья: обзор матча Ирландия – Швейцария в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Поединок отбора на чемпионат Европы между сборными Ирландии и Швейцарии завершился ничьей 1:1. На гол Фабиана Шера хозяева поля ответили точным ударом Дэвида Макголдрика. Ирландцы сохранили за собой первую строчку в группе, а вот швейцарцы рискуют остаться за бортом финальной части Евро-2020, ведь из группы выходят только две лучшие команды, хотя у Швейцарии еще остается запасной вариант благодаря победе в группе Лиги наций.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 5 3 2 0 6-2 11 2 ДАНИЯ 4 2 2 0 15-5 8 3 ШВЕЙЦАРИЯ 3 1 2 0 6-4 5 4 ГРУЗИЯ 4 1 0 3 4-8 3 5 ГИБРАЛТАР 4 0 0 4 0-12 0

Ирландия – Швейцария – 1:1

Голы: Макголдрик (85) – Шер (74)

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Коулмэн, Стивенс, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Макклейн, Хендрик, Уэлан, Робинсон (Джадж, 58), Макголдрик (Браун, 90).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу (Фернандеш, 90), Джака, Закария, Фройлер (Мехмеди, 90), Шер, Эмболо (Айети, 86), Сеферович.

Предупреждения: Стивенс (15), Мбабу (76), Джадж (90), Даффи (90), Шер (90).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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