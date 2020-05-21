Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Нет денег на тесты: Вторая лига украинского футбола досрочно завершила сезон из-за коронавируса

21 мая, 12:38

Олег Люлька

За решение поставить точку в чемпионате проголосовало большинство клубов третьего по силе дивизиона

Клубы Второй лиги, третьего по силе дивизиона украинского футбола, проголосовали за досрочное завершение своего чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ. За такое решение выступили представители 14 команд, 1 клуб воздержался, против были 5 команд. Главная причина – невозможность соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием. Ранее мы писали, что клуб Второй лиги в два раза уменьшил зарплаты из-за COVID-19.

Кто из Второй лиги по итогам завершенного в ней сезона поднимется в более высокий дивизион, определится после того, как прояснится ситуация с доигровкой Первой лиги. Не исключено, что там, в свою очередь, будет проведен мини-турнир с участием шестерки лидеров для определения команд, которые выйдут в Премьер-лигу.

Исходя из нынешнего турнирного положения, из Второй лиги на выход в Первую лигу претендуют тернопольская "Нива", ВПК "Агро", "Полесье" и "Кристалл".

Реклама

Читайте также: "Будет бойня. "Динамо" – не фаворит": Сабо дал прогноз по главной интриге чемпионата Украины

Напомним, чемпионат Украины в высшем дивизионе, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины вторая лига ПФЛ коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , SportArena

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...