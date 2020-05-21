Нет денег на тесты: Вторая лига украинского футбола досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Клубы Второй лиги, третьего по силе дивизиона украинского футбола, проголосовали за досрочное завершение своего чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ. За такое решение выступили представители 14 команд, 1 клуб воздержался, против были 5 команд. Главная причина – невозможность соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием. Ранее мы писали, что клуб Второй лиги в два раза уменьшил зарплаты из-за COVID-19.
Кто из Второй лиги по итогам завершенного в ней сезона поднимется в более высокий дивизион, определится после того, как прояснится ситуация с доигровкой Первой лиги. Не исключено, что там, в свою очередь, будет проведен мини-турнир с участием шестерки лидеров для определения команд, которые выйдут в Премьер-лигу.
Исходя из нынешнего турнирного положения, из Второй лиги на выход в Первую лигу претендуют тернопольская "Нива", ВПК "Агро", "Полесье" и "Кристалл".
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Напомним, чемпионат Украины в высшем дивизионе, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.
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