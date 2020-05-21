Нет денег на тесты: Вторая лига украинского футбола досрочно завершила сезон из-за коронавируса

За решение поставить точку в чемпионате проголосовало большинство клубов третьего по силе дивизиона

Клубы Второй лиги, третьего по силе дивизиона украинского футбола, проголосовали за досрочное завершение своего чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ. За такое решение выступили представители 14 команд, 1 клуб воздержался, против были 5 команд. Главная причина – невозможность соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием. Ранее мы писали, что клуб Второй лиги в два раза уменьшил зарплаты из-за COVID-19.

Кто из Второй лиги по итогам завершенного в ней сезона поднимется в более высокий дивизион, определится после того, как прояснится ситуация с доигровкой Первой лиги. Не исключено, что там, в свою очередь, будет проведен мини-турнир с участием шестерки лидеров для определения команд, которые выйдут в Премьер-лигу.

Исходя из нынешнего турнирного положения, из Второй лиги на выход в Первую лигу претендуют тернопольская "Нива", ВПК "Агро", "Полесье" и "Кристалл".

Реклама

Читайте также: "Будет бойня. "Динамо" – не фаворит": Сабо дал прогноз по главной интриге чемпионата Украины

Напомним, чемпионат Украины в высшем дивизионе, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама