"Нет пенальтистов, которые забивают в 100% случаев": тренер "Динамо" о Цыганкове и матче Лиги Европы

Алексей Михайличенко рассказал, кому теперь доверит 11-метровые и почему за ногу держался Миколенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После ничьей 1:1 с "Копенгагеном" в четвертом туре Лиги Европы результат матча прокомментировал главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко. Мы провелионлайн поединка "Копенгаген" – "Динамо"в столице Дании.

- Сегодня "Динамо" добыло одно очко или потеряло два? Быстрый гол – это стечение обстоятельств или следствие избыточного волнения?

- Трудно сказать, наверное, свою роль сыграло и волнение, и ошибка. Конечно, если сравнивать две наши игры с "Копенгагеном", то и счет одинаковый, и снова пропустили мяч на первых минутах, но по содержанию, по своему рисунку игры совершенно разные. Если в Киеве можно сказать, что мы спасли очко, потому что не создали столько моментов, чтобы тот матч выиграть, то здесь мы скорее потеряли очки, потому что по игре доминировали, создавали моменты. Команда очень грамотно играла в обороне и строила разнообразные атаки – и через центр, и через фланги, создавала моменты, но, к сожалению, чего-то не хватило – где-то везения, где-то – исполнительского мастерства.

Но я хочу подчеркнуть, что к ребятам нет абсолютно никаких претензий ни по самоотдаче, ни по тактическим построениям, ни по скоростям. Конечно, у каждого были мелкие ошибки, они присутствуют в любой игре, но в целом ни к кому претензий нет. Опережая ваши вопросы, сразу скажу, почему я сделал такую позднюю замену. Во-первых, в такую игру тяжело войти, она была очень напряженная, было много силовой борьбы. А во-вторых, мы не видели таких моментов, чтобы кто-то из игроков выпадал.

Смотрите видео незабитого пенальти Цыганкова

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- После этой игры штатный пенальтист сменится? Почему бил именно Цыганков?

- Потому что он всегда бьет и забивает. Нет таких пенальтистов, которые забивают в ста процентах случаев. К сожалению, это случилось именно в этой игре. Но я думаю, что Витя будет работать над этим элементом еще больше. А если вдруг он не захочет в следующий раз бить пенальти или перепоручит кому-то это право, то, думаю, у нас найдется пенальтист.

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- В середине первого тайма Миколенко несколько раз держался за ногу, иногда даже оставался на своей половине поля во время атаки "Динамо".

- После столкновения он, скорее всего, "забил" бедро. Это довольно-таки болезненные ощущения, но они позволяют играть. Потом он разбегался. Тем более что сегодня была такая погода, что замораживать ничего не пришлось.

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- Игра ваших подопечных сегодня вселяет надежду на то, что "Динамо" по силам бороться за первое место в группе, если с такой отдачей команда проведет оставшиеся две игры...

- Одной только отдачи мало. Нужно еще исполнительское мастерство и немного везения.

- Тогда бы это был "Реал"...

- А почему бы "Динамо" не становиться на уровень ведущих клубов Европы? Мы к этому стремимся.

Ранее мы рассказали, что фанаты ЦСКА устроили беспорядки и "махач" в Будапеште:одних разгоняли на лошадях, других – задержали.

Смотрите обзор матча "Копенгаген" – "Динамо" – 1:1

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