"Неудачно приземлился": для операции игроку "Динамо" вызвали профессора из США

Врач киевской команды раскрыл подробности травмы Франа Соля и сообщил, когда ждать на поле Беседина

Фран Соль. Фото: AFP

"Неудачно приземлился": для операции игроку "Динамо" вызвали профессора из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a7e/ab7/5c7a7eab7dc26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a7e/ab7/5c7a7eab7dc26.jpg 2019-03-05T18:00:56+02:00 Футбол Врач киевской команды раскрыл подробности травмы Франа Соля и сообщил, когда ждать на поле Беседина

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов раскрыл подробности операции на плече для форварда команды Франа Соля, по прогнозам, выбывшего из строя на два месяца.

"Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат, – рассказал Миронов. – Он пришел к выводу, что Солю все-таки понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации".

"Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов. В том эпизоде соперник, по всей видимости, зацепил Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к еще более серьезному повреждению".

Что касается еще одного форварда "Динамо" Артема Беседина, который также находится в лазарете, то, по прогнозам Миронова, его восстановление будет длиться еще полтора месяца.

Как сообщалось ранее, матч "Челси" – "Динамо" 7 марта обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Также сообщалось, что ведущий защитник "Динамо" вернулся в строй перед лондонским "адом".

Анонс матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо" 7 марта

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