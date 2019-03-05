"Неудачно приземлился": для операции игроку "Динамо" вызвали профессора из США
Врач киевской команды раскрыл подробности травмы Франа Соля и сообщил, когда ждать на поле Беседина
Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов раскрыл подробности операции на плече для форварда команды Франа Соля, по прогнозам, выбывшего из строя на два месяца.
"Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат, – рассказал Миронов. – Он пришел к выводу, что Солю все-таки понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации".
"Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов. В том эпизоде соперник, по всей видимости, зацепил Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к еще более серьезному повреждению".
Что касается еще одного форварда "Динамо" Артема Беседина, который также находится в лазарете, то, по прогнозам Миронова, его восстановление будет длиться еще полтора месяца.
Как сообщалось ранее, матч "Челси" – "Динамо" 7 марта обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.
Также сообщалось, что ведущий защитник "Динамо" вернулся в строй перед лондонским "адом".
Анонс матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо" 7 марта
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