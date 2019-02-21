Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"

Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус" 2019-02-21T08:48:00+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"

Итальянский "Ювентус" потерпел гостевое поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба гола в матче получились практически идентичными – после навеса в штрафную площадь игроки "Ювентуса" неудачно выбивали мяч, в первом случае его подхватил Рауль Хименес, а во втором Диего Годин.

Случился в матче еще один случай – форвард "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в сетку после верховой борьбы, но после просмотра видеоповтора главный арбитр гол отменил, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил.

"Атлетико" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Хименес (78), Годин (83)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Родри Эрнандес, Парти (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67), Гризманн, Диего Коста (Мората, 58).

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Дибала (Бернардески, 80), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Диего Коста (8), Парти (45), Алекс Сандро (55), Гризманн (89).

В параллельном матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Шальке", играя в меньшинстве. В одним из мячей принял участие наш Александр Зинченко.

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