Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"

Сегодня, 08:48

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"

Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус" Футбол Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"

Итальянский "Ювентус" потерпел гостевое поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба гола в матче получились практически идентичными – после навеса в штрафную площадь игроки "Ювентуса" неудачно выбивали мяч, в первом случае его подхватил Рауль Хименес, а во втором Диего Годин.

Случился в матче еще один случай – форвард "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в сетку после верховой борьбы, но после просмотра видеоповтора главный арбитр гол отменил, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил.

"Атлетико" – "Ювентус" – 2:0
Голы: Хименес (78), Годин (83)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Родри Эрнандес, Парти (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67), Гризманн, Диего Коста (Мората, 58).

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Дибала (Бернардески, 80), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Диего Коста (8), Парти (45), Алекс Сандро (55), Гризманн (89).

В параллельном матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Шальке", играя в меньшинстве. В одним из мячей принял участие наш Александр Зинченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

Сегодня, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Роналду забил в свои ворота. "Атлетико" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Видео

Вчера, 23:59

1/8 Лиги чемпионов. Фиаско Криштиану в Мадриде. Его команда проигрывает, а сам он помог соперникам забить

"Манчестер Сити" в меньшинстве одержал волевую победу над "Шальке"

Вчера, 23:55

Александр Зинченко появился на поле под занавес поединка и принял участие в третьем мяче "Сити"

Где смотреть матч "Шальке" – "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов

Вчера, 21:30

Список трансляций поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"

Вчера, 20:13

Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Полузащитнику "Ювентуса" перед матчем Лиги чемпионов сделали операцию на сердце

Вчера, 16:45

Сами Хедира будет восстанавливаться после болезни около месяца

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Стала известна причина развода Ани Лорак

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

Офицер ВСУ наглядно показал участь "ихтамнетов" на Донбассе

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Загрузка...

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Вчера, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ

Вчера, 09:46

Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

19 февраля, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира