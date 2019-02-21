Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"
Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Мерополитано"
Итальянский "Ювентус" потерпел гостевое поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба гола в матче получились практически идентичными – после навеса в штрафную площадь игроки "Ювентуса" неудачно выбивали мяч, в первом случае его подхватил Рауль Хименес, а во втором Диего Годин.
Случился в матче еще один случай – форвард "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в сетку после верховой борьбы, но после просмотра видеоповтора главный арбитр гол отменил, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил.
"Атлетико" – "Ювентус" – 2:0
Голы: Хименес (78), Годин (83)
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Родри Эрнандес, Парти (Лемар, 61), Коке (Корреа, 67), Гризманн, Диего Коста (Мората, 58).
"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Дибала (Бернардески, 80), Манджукич, Роналду.
Предупреждения: Диего Коста (8), Парти (45), Алекс Сандро (55), Гризманн (89).
В параллельном матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Шальке", играя в меньшинстве. В одним из мячей принял участие наш Александр Зинченко.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Неудачное возвращение Роналду в Мадрид: обзор матча "Атлетико" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"
Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене
"Манчестер Сити" в меньшинстве одержал волевую победу над "Шальке"
Александр Зинченко появился на поле под занавес поединка и принял участие в третьем мяче "Сити"
Где смотреть матч "Шальке" – "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов
Список трансляций поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"
Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете