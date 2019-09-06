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Неудачный дебют Ротаня: украинская молодежка уступила Финляндии в квалификации Евро-2021

6 сентября, 20:36

Следующий поединок с Мальтой

/ Фото: ФФУ

Сегодня Украина U-21 стартовала в квалификации Евро-2021 матчем против Финляндии. Следующий матч наша молодежка сыграет против Мальты – 10 сентября. Встреча пройдет в Запорожье, где также сыграет и главная сборная Украины против Эстонии - этот товарищеский поединок пройдет 14 ноября.

На 18-й минуте после удара Валакари из угла штрафной Билык отбил мяч перед собой. Наш защитник Валерий Бондарь замешкался и его опередил Беньямин Кельман - 0:1. Украинцы ринулись вперед и просто обязаны были сравнивать счет еще до перерыва. Но либо подводила неточность в завершающей фазе, либо надежно играл финский голкипер.

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После перерыва Георгий Цитаишвили дважды пробивал из пределов штрафной, но вновь финнов выручил вратарь. Гости же своих моментов не упускали. На 80-й минуте после навеса со штрафного и удара головой мяч попал в штангу наших ворот. А затем Ахмед Алибеков нарушил правила, завалив соперника. Арбитр указал на точку и Онни Валакари пробил точно — мяч от штанги угодил в сетку. В результате поражение 0:2 - дебют Руслана Ротаня на посту наставника украинской молодежки оказался неудачным.

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Как мы писали ранее, Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией. В нем всего два нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес. Главная команда страны начнет сбор 2 сентября в Киеве. А уже пятого числа возьмет курс на Вильнюс, где встретится с Литвой 7 сентября.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию в отборе на Евро-2020

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Источник: Сегодня|Спорт

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