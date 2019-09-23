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Неудержимый "буйвол": форвард сборной Украины забил девятый гол в 11 матчах

23 сентября, 10:39

Роман Яремчук помог "Генту" уйти от поражения в матче против "Зюльте-Варегем"

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Украинский нападающий "Генка" Роман Яремчук отметился дублем в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегем" (2:2). Гости дважды в матче выходили вперед, но оба раза форвард сборной Украины выравнивал счет на табло – первый мяч Яремчук забил с пенальти, а второй после сольного прохода и удара с пределов штрафной.

В текущем сезоне Яремчук провел 11 матчей за "Гент" во всех турнирах и забил уже девять мячей: пять в национальном чемпионате и четыре – в квалификации Лиги Европы. Также на его счету гол в недавнем матче сборной Украины против Нигерии (2:2) в Днепре.

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Кстати, недавние успехи Романчука не остались незамеченными экспертами. На авторитетном сайте transfermarkt.com Яремчук подорожал почти в два раза. 23-летний украинец достиг рекордной стоимости в карьере и сравнялся с Коноплянкой.

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напомним, что в июле Роман Яремчук стал отцом. Жена Кристина подарила украинскому "буйволу" сына. Рожала девушка в одной из киевских клиник. Новоиспеченный отец уже успел подержать ребенка на руках и поделился своим счастьем в Instagram. Но имя малыша пока не называет.

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футбол чемпионат Бельгии Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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