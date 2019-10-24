Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Неудержимый "буйвол": Яремчук положил классную "пушку" в ворота "Вольсбурга"

24 октября, 21:06

Роман Яремчук не устает радовать забитыми голами

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 41-й минуте Яремчук пробил из-за пределов штрафной площадки точно в угол ворот соперника, сделав счет 1:2.

Реклама

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел 16 матчей за "Гент", отметившись 11 голами и тремя результативными передачами.

В тренде
Конор Макгрегор в Киеве: что сказал легендарный боец MMA в свой первый визит в Украину
Конор Макгрегор в Киеве

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", после слов Романа Яремчука набросился на него с заочными оскорблениями. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками", – заявил Юран.

Позже на слова Юрана о Яремчуке отреагировал комментатор Виктор Вацко. "Когда-то в киевском "Динамо" у Сергея Юрана было прозвище Барсик. Вот вам реакция чистого Барсика на слова Ромы Яремчука о том, что к успеху надо относиться спокойно. И на фоне уровня Юрана-тренера Яремчук – не футболистик, а футболистище – где-то как Зидан", – заключил Вацко.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...