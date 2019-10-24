Неудержимый "буйвол": Яремчук положил классную "пушку" в ворота "Вольсбурга"

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 41-й минуте Яремчук пробил из-за пределов штрафной площадки точно в угол ворот соперника, сделав счет 1:2.

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В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел 16 матчей за "Гент", отметившись 11 голами и тремя результативными передачами.

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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", после слов Романа Яремчука набросился на него с заочными оскорблениями. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками", – заявил Юран.

Позже на слова Юрана о Яремчуке отреагировал комментатор Виктор Вацко. "Когда-то в киевском "Динамо" у Сергея Юрана было прозвище Барсик. Вот вам реакция чистого Барсика на слова Ромы Яремчука о том, что к успеху надо относиться спокойно. И на фоне уровня Юрана-тренера Яремчук – не футболистик, а футболистище – где-то как Зидан", – заключил Вацко.

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