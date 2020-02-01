Неудержимый норвежский юнец из "Боруссии" Д покорил очередной рекорд Бундеслиги

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Дортмундская "Боруссия" на своем поле со счетом 5:0 разгромила "Унион" в матче 20-го тура чемпионата Германии. Два из пяти голов "шмелей" забил 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

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После перехода в "Боруссию" из "Зальцбурга" этой зимой перспективный футболист сыграл в трех матчах за дортмундцев, проведя на поле в общей сложности 136 минут. За это время Холанд успел забить семь голов. Как сообщает Opta, ранее в истории Бундеслиги никому не удавалось забить семь голов в своих первых трех матчах в турнире.

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Примечательно, что, для того чтобы отличиться 7 раз, Холанду хватило 7 ударов в створ ворот соперников, у форварда на данный момент 100% реализация в дортмундском клубе.

Кстати, "Герта" за рекордные деньги купила несостоявшегося наследника Шевченко. Немецкий клуб в третий раз за полгода обновил собственный трансферный рекорд.

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