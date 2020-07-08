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Неугомонный форвард мадридского "Реала" вновь попал в неприятную ситуацию и закрылся дома

8 июля, 18:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой серб Лука Йович контактировал с другом, у которого обнаружили коронавирус

22-летний нападающий "Реала" Лука Йович продолжает подтверждать свою тяжелую карму. С сербским футболистом случилась очередная неприятность в 2020 году. Как мы писали, в апреле игрок "Реала" едва не попал в тюрьму в Сербии на длительный срок.

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В мае Йович получил травму невероятным образом: игрок обманул руководство "Реала", скрыв причину травмы ноги. Теперь вот Лука вынужден провести некоторое время в изоляции после того, как стало известно, что он общался с человеком, у которого обнаружен коронавирус, пишет isport.ua со ссылкой на испанское издание Marca.

Сам футболист уже прошел очередной тест на COVID-19 – и он оказался отрицательным. Тем не менее, Йовича отправили на самоизоляцию, поскольку вирус может проявиться через некоторое время.

В марте Йович плавал в бассейне с зараженным коронавирусом.

В чемпионате Испании "Реал" лидирует, опережая на четыре очка "Барселону". Лука появлялся на поле в 16 матчах Ла Лиги и отметился двумя голами. В последнем матче, с "Атлетиком", Зидан выпустил его на замену на четвертой добавленной минуте.

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Смотрите, как Лука Йович забивал за сборную Сербии в отборе на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Реал Мадрид коронавирус Лука Йович самоизоляция

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